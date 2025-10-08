Vardy ora tocca a lui prendersi la Cremonese! Titolare contro l’Udinese? Le ultime

Vardy, è il momento della Cremonese: contro l’Udinese la prima vera occasione da leader Il momento tanto atteso sembra finalmente arrivato: Jamie Vardy è pronto a prendersi sulle spalle l’attacco della Cremonese. Dopo un impatto positivo nel finale di gara contro l’Inter, l’ex stella del Leicester è destinato a occupare un ruolo sempre più centrale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vardy tocca prendersi cremoneseNicola, Cremonese: "Soddisfatto della prestazione, la settimana prossima tocca a Vardy" - Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del pareggio tra Como e Cremonese, il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha analizzato la prestazione della sua squadra soffermandosi anche sulle condizioni ... fantacalcio.it scrive

Vardy ci insegna a sognare: "I miracoli possono accadere. Contento di essere a Cremona" - Jamie Vardy, protagonista della storica Premier vinta dal Leicester di Claudio Ranieri nel 2016, è il colpo di mercato della Cremonese, tornata ... Come scrive sport.sky.it

