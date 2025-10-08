Vanno in pensione 4 colonne della scuola | Grazie per il lavoro fatto
Valmadrera rende omaggio a quattro “colonne” della scuola prossime alla pensione. Nella riunione di giunta dell'altra sera l'Amministrazione comunale ha voluto salutare tre insegnanti dell'Istituto comprensivo di Valmadrera che hanno terminato il loro percorso lavorativo nelle scuole cittadine. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
