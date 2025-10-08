Vanno avanti i negoziati per la pace a Gaza Hamas | rilasciare Barghouti

I negoziatori stanno lavorando per facilitare il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas e dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Vanno avanti i negoziati per la pace a Gaza. Hamas: rilasciare Barghouti

Oggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Lo riporta ansa.it

Negoziati in Egitto, passi avanti verso la pace. "Clima positivo", Israele e Hamas trattano seriamente - Il primo round di colloqui tra Hamas e i mediatori si è concluso in Egitto "in un clima positivo", riferiscono i media egiziani. Secondo affaritaliani.it