Vanessa Goikoetxea al Maggio | Il canto ha cambiato la mia vita

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho iniziato a vent’anni con un coro di voci bianche, più per l’atmosfera che per il canto. Mi piaceva ascoltare le altre voci, fare musica insieme, scambiarsi le buone vibrazioni. Credo che i bambini dovrebbero imparare a cantare in gruppo, perché in fin dei conti, ascoltare gli altri è ascoltare se stessi". Parola di Vanessa Goikoetxea, la soprano spagnola pronta a debuttare in ’ Macbeth ’, l’opera di Verdi per la regia di Mario Martone, in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino domenica alle 17 (altre recite: il 14 e il 17 ottobre alle 20 e il 19 ottobre alle 15,30). Per la prima volta in carriera affronta un ruolo verdiano: come è la sua Lady Macbeth? "Come ripete spesso Martone, è una delle figure più affascinanti e complesse del mondo shakespeariano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

