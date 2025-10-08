Valore dei giocatori in Europa | Chelsea in testa Inter prima tra le italiane

Quifinanza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’ultimo rapporto del CIES Football Observatory, il Chelsea guida la classifica europea per valore complessivo dei giocatori di proprietà, stimato in 1.807 milioni di euro. Il dato rappresenta il valore di trasferimento aggregato dell’intera rosa, calcolato in base a età, rendimento, durata contrattuale e potenziale di mercato. Seguono Real Madrid e Manchester City, mentre tra le italiane l’Inter è la più quotata, con un valore di 866 milioni di euro. La Premier League continua a confermarsi come il campionato economicamente più competitivo. Cinque dei primi otto club della classifica appartengono al campionato inglese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

valore dei giocatori in europa chelsea in testa inter prima tra le italiane

© Quifinanza.it - Valore dei giocatori in Europa: Chelsea in testa, Inter prima tra le italiane

In questa notizia si parla di: valore - giocatori

Milan, Allegri: “Gruppo con giocatori di grande valore. Da martedì …”

Criscitiello critico sul calciomercato Inter: «Prende giocatori di enorme valore, ma resta incompiuto per questo motivo»

Bucchioni avverte: «Basta negatività attorno alla Nazionale, l’Italia ha giocatori di valore. Bastoni, Dimarco e Barella?»

valore giocatori europa chelseaValore dei giocatori in Europa: Chelsea in testa, Inter prima tra le italiane - Il Chelsea guida la classifica CIES 2025 dei club più ricchi per valore dei giocatori. Si legge su quifinanza.it

Cosa ci fa il Chelsea con tutti quei giocatori - Oltre alla Serie A questo weekend comincia anche la Premier League, il principale campionato di calcio inglese e il più ricco d’Europa. Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Valore Giocatori Europa Chelsea