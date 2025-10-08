Valore dei giocatori in Europa | Chelsea in testa Inter prima tra le italiane

Secondo l’ultimo rapporto del CIES Football Observatory, il Chelsea guida la classifica europea per valore complessivo dei giocatori di proprietà, stimato in 1.807 milioni di euro. Il dato rappresenta il valore di trasferimento aggregato dell’intera rosa, calcolato in base a età, rendimento, durata contrattuale e potenziale di mercato. Seguono Real Madrid e Manchester City, mentre tra le italiane l’Inter è la più quotata, con un valore di 866 milioni di euro. La Premier League continua a confermarsi come il campionato economicamente più competitivo. Cinque dei primi otto club della classifica appartengono al campionato inglese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

