Valletta eletta miglior città europea ai Readers’ Choice Awards 2025

L’edizione internazionale del magazine Condé Nast Traveller ha annunciato i risultati dei premi annuali Readers’ Choice Awards, e Valletta ha conquistato il primo posto nella categoria delle città europee, superando una concorrenza agguerrita che includeva Parigi, Venezia, Lisbona e Atene, con un punteggio eccezionale di 97,33. Condé Nast Traveller ha ricevuto oltre 182.500 risposte al sondaggio, in cui i lettori hanno valutato le proprie esperienze di viaggio in tutto il mondo, offrendo una panoramica completa dei luoghi che non vedono l’ora di rivisitare. Gli autorevoli Readers’ Choice Awards sono considerati il riconoscimento più longevo e prestigioso nel settore dei viaggi, e restano un punto di riferimento dell’eccellenza turistica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

