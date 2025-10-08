Valerio Ciaffaroni nuove rivelazioni dopo Temptation Island | Confusione pressione non e? stato facile scegliere
Valerio Ciaffaroni e le decisioni prese dopo Temptation Island, cosa ha detto sui social. Il percorso di Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito a Temptation Island è stato uno dei più chiacchierati, lui ha messo fine alla loro storia d’amore dopo aver baciato la single Ary Mercuri e in moltissimi hanno davvero apprezzato la reazione dell’ex fidanzata. Valerio Ciaffaroni (Foto Ig @valeriociaffaroni) Dopo il reality i dubbi e le incertezze non sono mancati, infatti più volte ha interrotto la frequentazione con Ary, aveva anche provato a riconciliarsi con Sarah. Da un po’ di tempo sembra aver trovato un nuovo equilibrio con l’ex tentatrice, i due stanno insieme e sembrano molto felici. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
“So che alcune cose non sono state capite. So che certi silenzi hanno pesato più delle parole”. Valerio Ciaffaroni torna a parlare del suo percorso a Temptation Island sui social. Le parole dopo la rottura con Sarah Esposito: - facebook.com Vai su Facebook
