Valentini, ex direttore generale della FIGC, ha analizzato il pareggio della Juve contro il Milan allo Stadium scagionando Tudor. Il deludente pareggio per 0-0 contro il Milan, che ha preceduto la sosta per le nazionali, lascia ancora strascichi in casa Juventus. Ad analizzare il momento della squadra bianconera è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, che ai microfoni di TMW Radio ha espresso tutta la sua delusione per la prestazione offerta dalla squadra di Igor Tudor. Secondo Valentini, l’atteggiamento visto in campo all’Allianz Stadium non è degno di una squadra con ambizioni di vertice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Valentini scagiona Tudor: «Juve deludente con il Milan ma Tudor non ha colpe, conosce l’ambiente e noto un clima sereno. Piuttosto sarebbe da interrogarsi su loro due»