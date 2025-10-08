Valentini | Ai punti avrebbe meritato di vincere il Milan

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Antonello Valentini è intervenuto in mattinata sulle frequenze di 'TMW Radio' e ha rilasciato un commento su Juventus-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

valentini ai punti avrebbe meritato di vincere il milan

© Pianetamilan.it - Valentini: “Ai punti avrebbe meritato di vincere il Milan”

In questa notizia si parla di: valentini - punti

valentini punti avrebbe meritatoValentini: “Ai punti avrebbe meritato di vincere il Milan” - Il giornalista Antonello Valentini è intervenuto in mattinata sulle frequenze di 'TMW Radio' e ha rilasciato un commento su Juventus- Come scrive msn.com

valentini punti avrebbe meritatoValentini: "Abbastanza deluso dalla Juventus contro il Milan, troppo poco coraggio. Bisognerebbe chiedersi qualcosa sugli acquisti fatti" - Intervenuto a "TMW Radio", Antonello Valentini si è soffermato anche sul momento della Juventus, reduce dallo scialbo pareggio per 0- Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Valentini Punti Avrebbe Meritato