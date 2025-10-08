Valentina Persia tra comicità e femminilità con uno show tutto suo

M ilano, 7 ott. (askanews) – Più sexy o più simpatica? Difficile dirlo, sicuramente Valentina Persia è intelligente e ironica e sa scherzare su temi quotidiani. La popolare attrice comica torna con 4 nuove puntate di “Sinceramente Persia – One milf show”, in prima tv ogni giovedì a partire dal 9 ottobre 2025 in prima serata sul NOVE. “One milf show. metto una maschera di una donna provocante ma che in fin dei conti è una mamma che ama le sneakers e ama mettere un pantalone largo, questa è la mia maschera. Spero che la apprezzerete perché nonostante io sia una Milf, sono molto sincera e dico le stesse cose che pensate voi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Valentina Persia tra comicità e femminilità con uno show tutto suo

In questa notizia si parla di: valentina - persia

"Ma che te ridi?". Valentina Persia in scena alla Masseria Aranceto

Lo spettacolo gratis di Valentina Persia a Montalto di Castro

"Ma che te ridi?!", divertimento assicurato con Valentina Persia al Giardino Corallo

Quali sono le regole per essere una MILF? Valentina Persia ci racconta il suo show Sinceramente Persia – One Milf show, in onda sul Nove in prima serata dal 9 ottobre per quattro serate. Tra i vari argomenti, lancia un appello: «Sono una milf e ci rido su. R - facebook.com Vai su Facebook

Valentina Persia torna in tv con 'Sinceramente Persia - One Milf Show' - X Vai su X

Valentina Persia: «La danza non faceva per me, dopo le lezioni mangiavo pasta e fagioli. La felicità non sta in una taglia 40, ma nel sorriso» - «La mia è una famiglia di comici inside: nessuno lo è per professione, tutti lo sono nel Dna». Lo riporta corriereadriatico.it

Valentina Persia: «Ho avuto la depressione post partum, non riuscivo ad abbracciare i miei figli. Essere mamma è una fatica» - La comica è stata ospite nel salottino di Caterina Balivo per parlare della sua esperienza dopo l'arrivo dei due ... ilmattino.it scrive