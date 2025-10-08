Valentina Persia sul NOVE con Sinceramente Persia – One MILF Show | 30 anni di carriera e sono molto felice di arrivarci senza aiuti Sogno il cinema Alla me bambina direi | brava hai fatto bene a non mollare – Intervista Video

Dopo il successo dello speciale one-shot di gennaio, Valentina Persia torna con 4 nuove puntate di “SINCERAMENTE PERSIA – ONE MILF SHOW”, prodotto da Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Discovery, in prima tv ogni giovedì a partire dal 9 ottobre 2025 in prima serata sul NOVE e in anteprima streaming su discovery+. Ad affiancarla in teatro, per aggiungere anche punti di vista maschili al suo sguardo femminile pungente, Valentina Persia ha voluto accanto a se Omar Fantini, suo complice di scena, e Alessio Viola, giornalista, tuttologo di affermata esperienza, per una visione più “illuministica” sui temi trattati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

