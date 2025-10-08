Valentina Persia sul NOVE con Sinceramente Persia – One MILF Show | 30 anni di carriera e sono molto felice di arrivarci senza aiuti Sogno il cinema Alla me bambina direi | brava hai fatto bene a non mollare – Intervista Video

Superguidatv.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dello speciale one-shot di gennaio, Valentina Persia torna con 4 nuove puntate di “SINCERAMENTE PERSIA – ONE MILF SHOW”, prodotto da Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Discovery,  in prima tv ogni giovedì a partire dal 9 ottobre 2025 in prima serata sul NOVE e in anteprima streaming su discovery+. Ad affiancarla in teatro, per aggiungere anche punti di vista maschili al suo sguardo femminile pungente, Valentina Persia ha voluto accanto a se  Omar Fantini, suo complice di scena, e Alessio Viola, giornalista, tuttologo di affermata esperienza, per una visione più “illuministica” sui temi trattati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

valentina persia nove sinceramenteEx Sampdoria, Ciro Ferrara nel fantastico mondo di Sinceramente Persia – One Milf Show - Ciro Ferrara, ex allenatore Sampdoria, è uno dei primi ospiti del fantastico mondo di Valentina Persia e del suo One Milf Show ... Lo riporta clubdoria46.it

valentina persia nove sinceramenteValentina Persia torna sul NOVE dal 9 ottobre con “Sinceramente Persia – One Milf Show” - Dal 9 ottobre sul NOVE Valentina Persia conduce quattro nuove puntate di Sinceramente Persia – One Milf Show, tra ironia, ospiti e riflessioni. Come scrive lifestyleblog.it

