Valentina Casarotto presenta il romanzo su Tamara de Lempicka Diva d’acciaio
Il fascino indiscusso degli anni Ruggenti rivivere nel romanzo storico “Diva d’acciaio. Il caso Tamara de Lempicka” (Gaspari Editore 2023) della scrittrice e storica dell’arte Valentina Casarotto. L'avvincente spy story squarcia il velo sui misteri, le bugie e l'arte di una delle figure più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
