Valdambra Trail 2025 | sport natura cibo e solidarietà

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Valdambra Trail 2025: in arrivo sport, natura, cibo e solidarietà. Dal 10 al 12 ottobre si terrà la Valdambra Trail, la manifestazione sportiva di Badia Agnano che unisce corsa, natura e buon cibo. Un evento ormai consolidato che coinvolge anche il territorio di Montevarchi, in particolare con la gara più lunga e impegnativa, la “66 MILES” di ben 105 chilometri. Ma la Valdambra Trail è pensata per tutti, accanto alla 66 MILES, sono previsti altri percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, come l’ultra trail da 51 km, e i tracciati da 29 km e 14 km, che possono essere affrontati anche in modalità non competitiva, scegliendo di partecipare camminando. 🔗 Leggi su Lanazione.it
