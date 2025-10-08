Va in un bosco nella periferia di Rieti per acquistare droga e viene picchiata e poi violentata | arrestato un 22enne

Affaritaliani.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane aveva anche accusato la donna di essere stata la delatrice dell'arresto per spaccio di stupefacenti di un suo connazionale, anche lui operante nei boschi reatini. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

va in un bosco nella periferia di rieti per acquistare droga e viene picchiata e poi violentata arrestato un 22enne

© Affaritaliani.it - Va in un bosco nella periferia di Rieti per acquistare droga e viene picchiata e poi violentata: arrestato un 22enne

In questa notizia si parla di: bosco - periferia

bosco periferia rieti acquistareVa ad acquistare droga e viene picchiata e violentata - Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. Scrive ansa.it

bosco periferia rieti acquistareViolentata e picchiata in un bosco vicino Rieti, preso a Napoli 22enne marocchino - Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bosco Periferia Rieti Acquistare