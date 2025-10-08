Va in un bosco nella periferia di Rieti per acquistare droga e viene picchiata e poi violentata | arrestato un 22enne

Il giovane aveva anche accusato la donna di essere stata la delatrice dell'arresto per spaccio di stupefacenti di un suo connazionale, anche lui operante nei boschi reatini. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Va in un bosco nella periferia di Rieti per acquistare droga e viene picchiata e poi violentata: arrestato un 22enne

