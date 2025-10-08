Va in tabaccheria in pieno centro storico e tenta la fortuna anziano vince 30 mila euro con il 10eLotto
E’ un anziano, residente in città, l’uomo che dopo aver centrato un 8 Oro con il 10eLotto si è portato a casa un premio da 30 mila euro. La vincita, presso la tabaccheria di via Alessandro Gambalunga in pieno centro storico, è avvenuta nella giornata di martedì (7 ottobre). A riportare la notizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
