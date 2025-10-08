Va ad acquistare droga picchiata e violentata | 22enne fermato in Campania

Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. Ma l'uomo palesemente ubriaco, l'aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con violenza l'impugnatura di un machete. L'aggressione era avvenuta il 30 aprile e a distanza di 5 mesi la polizia ha arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'uso di armi un 22enne. A riconoscerlo la donna, che per le lesioni riportate era finita al pronto soccorso e con la sua querela aveva attivato la procedura del codice rosso.

