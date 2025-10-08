Va ad acquistare droga ma viene picchiata e violentata | arrestato marocchino

8 ott 2025

L'uomo, sbarcato a Lampedusa nel 2022, aveva chiesto la protezione internazionale. E' stato fermato in Campania dalla Squadra Mobile di Rieti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

