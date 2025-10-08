Va ad acquistare droga ma viene picchiata e violentata | arrestato marocchino

L'uomo, sbarcato a Lampedusa nel 2022, aveva chiesto la protezione internazionale. E' stato fermato in Campania dalla Squadra Mobile di Rieti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Va ad acquistare droga, ma viene picchiata e violentata: arrestato marocchino

In questa notizia si parla di: acquistare - droga

Estorce soldi alla mamma per andare ad acquistare la droga

Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata: arrestato nordafricano

Va in un bosco nella periferia di Rieti per acquistare droga e viene picchiata e poi violentata: arrestato un 22enne

Va a comprare droga e viene violentata dal pusher ubriaco nel bosco di Rieti: arrestato #rieti #stupro #8ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/rieti-violenza-sessuale-arresto-bosco_104400209-202502k.shtml… - X Vai su X

Isola delle Femmine, 19enne sorpreso a spacciare: denunciato dai Carabinieri Una normale attività di controllo del territorio si è trasformata in un intervento decisivo contro lo spaccio di droga a Isola delle Femmine. I Carabinieri della locale Stazione, impegna - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata: arrestato nordafricano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata: arrestato nordafricano ... Riporta tg24.sky.it

Va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata - Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. Come scrive msn.com