Va a comprare droga e viene violentata dal pusher ubriaco nel bosco di Rieti | arrestato
La vittima, una trentenne, era andata nel bosco per acquistare droga dal suo fornitore. L'uomo, ubriaco, l'ha picchiata e violentata. È stato arrestato dopo cinque mesi in Campania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
