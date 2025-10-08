Va a comprare droga e viene violentata dal pusher ubriaco nel bosco di Rieti | arrestato

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima, una trentenne, era andata nel bosco per acquistare droga dal suo fornitore. L'uomo, ubriaco, l'ha picchiata e violentata. È stato arrestato dopo cinque mesi in Campania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

va a comprare droga e viene violentata dal pusher ubriaco nel bosco di rieti arrestato

© Tgcom24.mediaset.it - Va a comprare droga e viene violentata dal pusher ubriaco nel bosco di Rieti: arrestato

