usa truppe della guardia nazionale si insediano in un centro militare vicino a chicago

Membri della Guardia Nazionale del Texas si sono insediati in un centro della Riserva dell’Esercito nell’Illinois, il segno più evidente finora del piano dell’amministrazione Trump di inviare truppe nell’area di Chicago. Una decisione, quella del presidente Usa, non condivisa dal governatore dell’Illinois, J. B. Pritzker, e dal sindaco di Chicago, Brandon Johnson, entrambi democratici. “Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in prigione per non aver protetto gli agenti dell’Ice. Anche il governatore Pritzker!”, ha affermato Donald Trump su Truth. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

