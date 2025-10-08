Usa proprietario Cbs David Ellison coinvolto nel progetto israeliano 12 Tribù per finanziare sorveglianza social di attivisti pro-Pal

Documenti trapelati descrivono Ellison come parte di un piano israeliano “12 Tribù” volto a finanziare società di sorveglianza contro attivisti pro-Palestina negli Usa, ideato dall'allora ministro della Difesa di Tel Aviv Benny Gantz David Ellison, il proprietario del semi-monopolio dei media. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

