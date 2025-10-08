Usa il bancomat rubato per svuotare il conto corrente | a processo

Carta bancomat rubata e svuotata con tre prelievi consecutivi. Per l’indebito utilizzo della carta è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia un rom di 47 anni, difeso dall’avvocato Fabio Maddalena.L’imputato, con diversi precedenti penali e di polizia, è accusato di ricettazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Bancomat, ecco perché stampare lo scontrino è pericoloso: la truffa che rischia di svuotare il conto corrente - Meglio preferire controlli digitali per proteggere privacy e sicurezza. Segnala corriereadriatico.it

Bancomat, perché stampare lo scontrino è pericoloso: la truffa che può svuotare il conto corrente - Stampare lo scontrino allo sportello del bancomat, un gesto comune a molte persone. Secondo ilmattino.it