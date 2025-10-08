Usa dipendenti Paramount contro proprietario sionista Ellison | Vuole allineare azienda a valori pro-Israele complice genocidio Gaza
Un gruppo di lavoratori Paramount contesta la linea filoisraeliana dell’azienda di Ellison e chiede pari spazio a voci palestinesi e critiche a Tel Aviv. Spopola già l'hashtag #BoycottEllison I dipendenti di Paramount, da poco acquisita dall'imprenditore sionista David Ellison, hanno iniziato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: dipendenti - paramount
SPECIALE RINNOVI/CANCELLAZIONI 2025/2026: Rinnovi/Cancellazioni Apple TV , Paramount+ , Prime Video , Peacock TV , Netflix … THE MORNING SHOW… La piattaforma streaming #appletv ha UFFICIALMENTE RINNOVATO l’amata serie drammatica - facebook.com Vai su Facebook
Usa: valutano sanzioni contro rete accusata di esportare petrolio Iran - Gli Stati Uniti stanno valutando di imporre sanzioni contro un uomo d'affari residente negli Emirati Arabi Uniti e una rete di societa' sospettate di essere coinvolte nell'export del ... Segnala milanofinanza.it
Microsoft licenzia 4 dipendenti dopo l’irruzione nell’ufficio del presidente: protestavano contro i legami con Israele - In due giorni, quattro dipendenti sono stati licenziati con effetto immediato: due il 27 agosto, altri due il 28. Si legge su corriere.it