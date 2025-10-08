Ursula va alla guerra ibrida | Dobbiamo rispondere

La presidente scende in trincea contro la Russia: "Ogni centimetro quadrato del nostro territorio va protetto" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ursula va alla guerra (ibrida): “Dobbiamo rispondere”

Guerra Ucraina, anche l’Europa è pronta! L’annuncio shock di Ursula Von der Leyen

Ursula insiste: «È guerra». Altri soldi e armi a Kiev e un «muro» aereo anti Putin

Ursula von der Leyen: "difenderemo l'Europa Fino all'ultimo centimetro"; la UE si prepara alla guerra con la Russia

I leader europei, da Ursula von der Leyen a Emmanuel Macron, hanno reagito positivamente al piano di Donald Trump di porre fine alla guerra a Gaza

Il GPS di Ursula: dove arriva la propaganda di guerra. Ferrante e Salvemini al "Il Contesto" https://analisidifesa.it/2025/09/il-gps-di-ursula-dove-arriva-la-propaganda-di-guerra-ferrante-e-salvemini-al-il-contesto/…

Droni russi sui cieli d’Europa: cos’è la guerra ibrida evocata da Danimarca e Finlandia - Tra gli obiettivi della guerra ibrida, l’intenzione di confondere e di destabilizzare il nemico e di evitare una risposta militare diretta. tg.la7.it scrive

"Guerra ibrida contro di noi", Germania accusa Putin. Dalla Russia nuovo avvertimento a Europa e Nato - Nel giorno in cui la Russia lancia un nuovo avvertimento all'Europa e alla Nato, ventilando ancora il rischio di un "conflitto militare" con Mosca, dalla Germania ecco arrivare nuove, du ... Lo riporta msn.com