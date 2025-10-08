Urbino al Polo Volponi un’opera di Angelini
Da ieri l’atrio del polo didattico Volponi, l’ex Magistero, è arricchito da una nuova opera d’arte: Eros & Thanatos, 4 tavole in tecnica mista realizzate dall’artista Vitaliano Angelini, che le ha donate all’ateneo. "È un’opera del 2008 – spiega l’autore urbinate, dalla lunghissima e prolifica attività e reduce da una menzione speciale alla biennale di incisione di Teramo –; i 4 supporti lignei, stretti e alti, avevano già un colore che mi suggeriva delle forme più o meno colorate e luminose". Da diversi anni Angelini si è distaccato dal figurativo, in un processo di ricerca che passa dalla rappresentazione della forma all’invenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
