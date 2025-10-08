Uomo ricoverato dopo aver mangiato 3 chili di caramelle Haribo | ‘Mai più’

Si abbuffa di caramelle Haribo e finisce in ospedale. Una voglia improvvisa di dolci si è trasformata in un incubo per Nathan Rimmington, 33 anni, uomo d’affari del South Yorkshire, finito in ospedale per quasi una settimana dopo aver mangiato una confezione da 3 chili di bottiglie di cola Haribo. L’uomo aveva ordinato online il maxi sacchetto da 18 sterline per soddisfare un semplice sfizio notturno. Nel giro di tre sere, però, aveva consumato l’intero pacco, ingerendo oltre 10.000 calorie di zucchero. “Pensavo fosse solo un piccolo peccato di gola,” ha raccontato, “ma il mio stomaco è esploso di dolore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

