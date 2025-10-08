Uomo ricoverato dopo aver mangiato 3 chili di caramelle Haribo | ‘Mai più’
Si abbuffa di caramelle Haribo e finisce in ospedale. Una voglia improvvisa di dolci si è trasformata in un incubo per Nathan Rimmington, 33 anni, uomo d’affari del South Yorkshire, finito in ospedale per quasi una settimana dopo aver mangiato una confezione da 3 chili di bottiglie di cola Haribo. L’uomo aveva ordinato online il maxi sacchetto da 18 sterline per soddisfare un semplice sfizio notturno. Nel giro di tre sere, però, aveva consumato l’intero pacco, ingerendo oltre 10.000 calorie di zucchero. “Pensavo fosse solo un piccolo peccato di gola,” ha raccontato, “ma il mio stomaco è esploso di dolore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: uomo - ricoverato
“Un uomo ha provato a salvare Malcolm-Jamal Warner, poi è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale”: nuovi dettagli sulla morte dell’attore
Primo caso stagionale di West Nile nel Torinese: uomo ricoverato all'ospedale di Moncalieri, non è in pericolo
Uomo va in giro nudo a Sapri: bloccato e ricoverato
L'uomo ricoverato in ospedale: è il primo caso nella provincia Nordest di Roma - facebook.com Vai su Facebook
#Montegranaro, caso di #WestNile: uomo ricoverato a Macerata - X Vai su X
Il genio del giorno, l’uomo che è finito in ospedale dopo aver mangiato 3 kg di caramelle gommose in tre giorni - Nathan Rimington, un camionista britannico dello Yorkshire, aveva ordinato su Amazon una confezione di Haribo Cola Jelly da 3 chilogrammi. Riporta blitzquotidiano.it
Chiede a ChatGPT come eliminare il sale dalla sua dieta, sessantenne finisce ricoverato dopo aver usato bromuro di sodio per tre mesi - Un uomo statunitense di 60 anni ha sviluppato una rara condizione chiamata bromismo dopo aver consultato ChatGPT su come eliminare il sale dalla sua dieta. blitzquotidiano.it scrive