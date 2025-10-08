Uomo fugge nel centro di Napoli la polizia si insospettisce e interviene | la scoperta

Nella serata di martedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in via Sant’Anna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

