Uomini e Donne Martina accusa Ciro dopo la rottura | il commento inaspettato

Anticipazionitv.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina De Ioannon  ha lanciato una vera e propria frecciatina a  Ciro Solimeno  lasciando senza parole i fans di Uomini e Donne. Tra like sospetti, emoji condivise e messaggi sibillini, la tensione è salita. L’ex tronista ha risposto a tono alle insinuazioni su presunti tradimenti, difendendo la propria posizione e attaccando chi, a suo avviso, costruisce vittimismo facile. Di seguito ricostruiamo cronologia, dichiarazioni e possibili sviluppi. Uomini e Donne news: cosa è successo dopo la rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Nella prima fase dello scandalo, a scatenare i sospetti sono stati piccoli indizi social: una stessa emoji pubblicata in due storie e alcuni repost che molti hanno interpretato come segnali reciproci. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne martina accusa ciro dopo la rottura il commento inaspettato

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina accusa Ciro dopo la rottura: il commento inaspettato

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne martina accusaUomini e Donne, Martina De Ioannon punge Ciro Solimeno: “Allusioni a tradimenti mai accaduti, momento vittima” - Uomini e Donne, Martina De Ioannon punge Ciro Solimeno: “Allusioni a tradimenti mai accaduti, momento vittima”. Si legge su isaechia.it

uomini donne martina accusaUomini e Donne, Martina De Ioannon sminuisce la storia con Ciro? I like sospetti/ Fan in rivolta - Martina De Ioannon scatena il caos con alcuni like: cosa sta succedendo con Ciro Solimeno ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Martina Accusa