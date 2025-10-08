Uomini e Donne Martina accusa Ciro dopo la rottura | il commento inaspettato
Martina De Ioannon ha lanciato una vera e propria frecciatina a Ciro Solimeno lasciando senza parole i fans di Uomini e Donne. Tra like sospetti, emoji condivise e messaggi sibillini, la tensione è salita. L’ex tronista ha risposto a tono alle insinuazioni su presunti tradimenti, difendendo la propria posizione e attaccando chi, a suo avviso, costruisce vittimismo facile. Di seguito ricostruiamo cronologia, dichiarazioni e possibili sviluppi. Uomini e Donne news: cosa è successo dopo la rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Nella prima fase dello scandalo, a scatenare i sospetti sono stati piccoli indizi social: una stessa emoji pubblicata in due storie e alcuni repost che molti hanno interpretato come segnali reciproci. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
