Uomini e Donne divorzio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani | chi sarebbe la dama coinvolta

La testimonianza di Luca Panont ha acceso il dibattito su Barbara De Santi, tornata a Uomini e Donne dopo la rottura con Ruggiero D’Andrea. Secondo quanto riferito da Panont, ex cavaliere del trono over, la dama sarebbe coinvolta in circostanze che riguardano la separazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Le parole circolate, che parlano di incontri e presunti tradimenti, sono al momento da considerarsi segnalazioni e non risultano accompagnate da prove verificate né da un commento diretto dei protagonisti. Uomini e Donne gossip: la segnalazione di Luca Panont. Panont ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni di avere ricevuto confidenze che lo avrebbero coinvolto indirettamente nella vicenda. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

