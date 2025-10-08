Uomini e Donne divorzio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani | chi sarebbe la dama coinvolta
La testimonianza di Luca Panont ha acceso il dibattito su Barbara De Santi, tornata a Uomini e Donne dopo la rottura con Ruggiero D’Andrea. Secondo quanto riferito da Panont, ex cavaliere del trono over, la dama sarebbe coinvolta in circostanze che riguardano la separazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Le parole circolate, che parlano di incontri e presunti tradimenti, sono al momento da considerarsi segnalazioni e non risultano accompagnate da prove verificate né da un commento diretto dei protagonisti. Uomini e Donne gossip: la segnalazione di Luca Panont. Panont ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni di avere ricevuto confidenze che lo avrebbero coinvolto indirettamente nella vicenda. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne (@uominiedonne) - X Vai su X
Un esercito di 12 milioni di donne e uomini a cui è dedicata una giornata speciale dove si celebra l'amore, il valore della famiglia, la tradizione e la memoria. I nonni aiutano anche piano sul economico: uno su tre fa la differenza nel bilancio. Articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
Isabella lascia Uomini e Donne dopo scontro con Christian/ Una persona fuori fa battere il cuore alla dama - Isabella lascia il trono over di Uomini e Donne dopo uno scontro con il cavaliere Christian: poi annuncia di aver conosciuto un'altra persona. ilsussidiario.net scrive
Uomini e Donne, le anticipazioni: le accuse di Christian a Isabella che abbandona il programma - “ Uomini e Donne ” è ricominciato da poche settimane e già abbiamo visto numerosi colpi di scena. Secondo notizie.it