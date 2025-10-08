Uomini e Donne chi è Antonio V | età lavoro figli vita privata

Lead: Antonio V. è uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, volto che ha subito attirato l’attenzione per l’educazione nei modi e per un aspetto curato. Nella vita privata dichiara di avere figli piccoli e porta in studio un racconto che unisce responsabilità, eleganza e la ricerca di una serenità sentimentale. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo cavaliere fino a oggi: età, lavoro e curiosità. Chi è Antonio V. nel parterre di Uomini e Donne. Antonio V. si è presentato come un cavaliere dal portamento elegante e dai modi garbati. Le puntate di Uomini e Donne lo mostrano come un uomo maturo che cerca stabilità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Antonio V.: età, lavoro, figli, vita privata

