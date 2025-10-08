Uomini e Donne Anticipazioni | Sabrina lascia il programma ma il lieto fine è un bluff

Colpo di scena inaspettato a Uomini e Donne. Sabrina Zago lascia il programma con Nicola. Cosa c’entra davvero Maria De Filippi in questa uscita a sorpresa Cosa succede quando l’amore incontra il dubbio in uno studio televisivo? A Uomini e Donne, Sabrina Zago ha abbandonato il programma, ma non nel modo che tutti si aspettavano. Dopo una serie di delusioni, sembrava finalmente il momento della svolta. Sabrina ha deciso di lasciare la trasmissione con Nicola, ma il romanticismo è rimasto dietro le quinte. A smuovere le acque ci ha pensato Maria De Filippi. Lui era titubante, incerto se fare il grande passo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina lascia il programma, ma il lieto fine è un bluff

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

L'opinionista di Uomini e Donne rivela a Verissimo il suo passato con le sostanze e conferma il tradimento di Paola Barale - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Sara a Mihaela: meglio burina che gattamorta #uominiedonne #flavio #sara #martina #mihaela - X Vai su X

Anticipazioni Uomini e Donne: Sabrina Zago lascia il programma insieme a un Cavaliere - it apprende in anteprima cosa è successo: tra le novità più importanti nel trono Over e in quello classico c'è ... fanpage.it scrive

Uomini e donne, anticipazioni: Sabrina abbandona in coppia, Federico ci riprova con Agnese - Durante la registrazione del 7 ottobre, Sabrina è uscita con Nicola, mentre Federico si è riproposto ad Agnese dopo settimane di gelo ... Si legge su it.blastingnews.com