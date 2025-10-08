Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 8 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Mario decide di interrompere la conoscenza con Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal confronto tra Barbara e Ruggiero. La coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi, è arrivata al capolinea. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 8 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (8 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne (@uominiedonne) - X Vai su X

Un esercito di 12 milioni di donne e uomini a cui è dedicata una giornata speciale dove si celebra l'amore, il valore della famiglia, la tradizione e la memoria. I nonni aiutano anche piano sul economico: uno su tre fa la differenza nel bilancio. Articolo completo - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne, anticipazioni: Sabrina abbandona in coppia, Federico ci riprova con Agnese - Durante la registrazione del 7 ottobre, Sabrina è uscita con Nicola, mentre Federico si è riproposto ad Agnese dopo settimane di gelo ... Segnala it.blastingnews.com

U&D, anticipazioni: Sabrina e Nicola vanno via insieme, Mario regala un abito a Cinzia - Nicola viene convinto da Maria De Filippi a lasciare lo studio con Sabrina, mentre Magda e Gemma commentano la frequentazione tra Cinzia e Mario ... Da it.blastingnews.com