Uno sportello comunale per la legalità fiscale passa la proposta del centrosinistra

Siglare un protocollo tra Comune di Modena, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per rafforzare la lotta all’evasione fiscale, prevedendo, tra le diverse azioni, anche l’attivazione di uno sportello comunale per la legalità fiscale e lavorativa a supporto dei cittadini.È questa la richiesta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

