Uno sportello comunale per la legalità fiscale passa la proposta del centrosinistra

Siglare un protocollo tra Comune di Modena, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per rafforzare la lotta all’evasione fiscale, prevedendo, tra le diverse azioni, anche l’attivazione di uno sportello comunale per la legalità fiscale e lavorativa a supporto dei cittadini.È questa la richiesta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Avviso ai cittadini Si comunica che lunedì 13 ottobre 2025 lo sportello comunale di Paganico resterà chiuso. L’apertura al pubblico sarà garantita presso la sede di Civitella Marittima, dalle ore 8:00 alle ore 10:30. Per informazioni: Servizi Demografici – Marti - facebook.com Vai su Facebook

