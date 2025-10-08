uno scorcio del lago su tela arricchisce villa monastero

VARENNA (Lecco) È come un ritorno a casa, dove è stato dipinto 180 anni fa. Il quadro Mandello del Lario 1845, realizzato dal pittore Giuseppe Canella, scomparso nel 1847 all’età di 59 anni, torna, per restarci, sul lago di Como, a Varenna, ed entra a far parte della collezione di Villa Monastero, la casa museo della Provincia di Lecco. Lo hanno donato Jack e Joy Timken, presidenti della fondazione statunitense Fondazione Timken. Si tratta di un olio su tela, 50 x 72 centimetri le misure, del 1845 appunto. "È uno degli esempi qualitativamente più elevati dell’artista e della pittura italiana di primo Ottocento, che, con un così evidente romantico sentimento della natura, fa da preludio agli importanti esiti dei successivi decenni", spiega il critico e mercante d’arte Fabrizio Pedrazzini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

