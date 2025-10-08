Uno in due Un viaggio nell’aperitivo milanese tra arte e conversazione

Milanotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre alle ore 18.30, Via Stampa presenta il settimo appuntamento con Uno in Due, ciclo di conferenze ideato dagli artisti Marco Bongiorni e Ettore Favini per celebrare il rito della condivisione tipicamente milanese. Ispirato alla celebre espressione dialettale milanese “vün in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - nell

Tra supernove e cieli stellati viaggio nell'universo poetico di Guido Catalano

Vacanze estive 2025: viaggio nell’immaginario e nelle scelte degli italiani

Appuntamento in Piazza | Viaggio nell’Italia dei sedicenti laureati esperti di tutto

due viaggio nell8217aperitivo milaneseUNO IN DUE. Un viaggio nell’aperitivo milanese tra arte e conversazione. Settimo appuntamento - 30, Via Stampa presenta il settimo appuntamento con Uno in Due, ciclo di conferenze ideato dagli artisti Marco Bongiorni e Ettore Favini per celebrare il rito della co ... liquidarte.it scrive

Furgoni in fiamme, due incendi nel milanese - Due incendi, sulle cui cause si sta indagando, sono divampati nella notte nel Milanese. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Due Viaggio Nell8217aperitivo Milanese