Università di Siena accolti cinque studentesse e uno studente proveniente da Gaza

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Sono Majd, Sanaa, Shahd, Shahd, Zaina e Abdalrhman le cinque studentisse e lo studente palestinese che sono stati accolti, martedì 7 ottobre, all'Università di Siena dal ministro Anna Maria Bernini, titolare del dicastero dell'Università e della Ricerca, dal rettore Roberto Di Pietra, dal delegato per gli Studenti e provenienti da aree di crisi, Federico Lenzerini, e dalla direttrice Generale dell'Ateneo, Beatrice Sassi. Erano inoltre presenti rappresentanti dei Dipartimenti e degli enti che hanno supportato l'iniziativa: il presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Carlo Rossi, il direttore del Dipartimento di Economia politica e statistica Filippo Belloc, il presidente dell'Associazione Cor Magis Siena, Riccardo Pisillo Mazzeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università di Siena, accolti cinque studentesse e uno studente proveniente da Gaza

In questa notizia si parla di: universit - siena

Fanpage.it. . Dopo un anno di attesa, sono arrivati in Italia i sei studenti palestinesi evacuati da Gaza per frequentare l’Università di Siena, dove nel 2024 avevano ottenuto borse di studio. Il loro percorso è stato lungo: da Gaza alla Cisgiordania, poi in Giordani - facebook.com Vai su Facebook

Università di Siena, accolti cinque studenti e uno studente proveniente da Gaza - Arezzo, 8 ottobre 2025 – Sono Majd, Sanaa, Shahd, Shahd, Zaina e Abdalrhman le cinque studentisse e lo studente palestinese che sono stati accolti, martedì 7 ottobre, all'Università di Siena dal minis ... Come scrive lanazione.it

L’Università di Siena ha accolto cinque studentesse e uno studente provenienti da Gaza - L’Università di Siena ha accolto cinque studentesse e uno studente provenienti da Gaza. Segnala radiosienatv.it