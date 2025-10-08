Università di Pisa migliaia di studenti attesi alle giornate di orientamento

Pisa, 8 ottobre 2025 – Dal 9 all’11 ottobre il Polo Fibonacci accoglie gli studenti delle scuole superiori per aiutarli a prendere consapevolezza sui percorsi universitari, e per conoscere l’Ateneo con informazioni su corsi e servizi e la novità delle UNImPIadi, la sfida a squadre per imparare giocando. Al via dunque UniPi-Orienta 2025, l’evento che l’ Università di Pisa dedica all’orientamento delle future matricole. L’appuntamento è per il 9, 10 e 11 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 19:00, al Polo Fibonacci (Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa) dove sono attesi migliaia di studenti delle scuole superiori da tutta la Toscana e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università di Pisa, migliaia di studenti attesi alle giornate di orientamento

