Università di Genova dopo gli scioperi per Gaza borse di studio bloccate L’Assemblea Precaria | Ricatto

In occasione della cinquantanovesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Relatrice Speciale Francesca Albanese ha presentato il suo ultimo Rapporto From economy of occupation to economy of genocide. Questo testo analizza l’evoluzione dell’occupazione israeliana in Palestina come progetto coloniale di insediamento, alimentato da un ampio apparato economico-industriale, tra cui spiccano anche le università – israeliane e occidentali. Queste non solo contribuiscono alla costruzione ideologica del regime, promuovendo narrazioni allineate allo Stato e cancellando la storia palestinese, ma partecipano anche in modo diretto allo sviluppo tecnologico e militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

