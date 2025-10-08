Unirai | Solidarietà a Bruno Vespa

Bruno Vespa ROMA – Unirai esprime “ferma condanna” per l’episodio avvenuto nella sede Rai di via Teulada, dove è comparsa una scritta offensiva nei confronti di Bruno Vespa. “Un gesto intollerabile e vile, che nulla ha a che fare con il confronto di idee e con il rispetto che deve sempre contraddistinguere un ambiente di lavoro e una comunità professionale come quella Rai”, si legge in una nota del sindacato dei giornalisti. Unirai manifesta “la più convinta solidarietà” a Bruno Vespa, “figura storica del giornalismo e della televisione italiana”, e confida che le forze dell’ordine individuino “al più presto i responsabili di un atto che offende non solo la persona, ma anche l’intera azienda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

