Unioncamere invecchiano le piccole imprese italiane 10,7% titolari over 70   

(Adnkronos) – Invecchiano le piccole imprese italiane seguendo il trend della popolazione del Belpaese. A giugno 2025 i titolari d’impresa con almeno 70 anni erano 314.824, pari al 10,7% del totale: erano 290.328 nel 2015 (8,9%). Un aumento di 24.496 unità in un decennio in cui invece l’intero universo delle imprese individuali si è ridotto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

