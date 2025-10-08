Unieuro-Cividale contro le code la biglietteria apre anche domenica mattina E tagliandi a prezzi scontati
L'obiettivo è non creare incolonnamenti per acquistare il biglietto a ridosso della palla a due. E così, in vista del match tra Unieuro Forlì e Cividale, in programma domenica alle 18, la biglietteria del Palafiera sarà aperta anche la mattina, dalle 10 alle 12.30.
Memorial Bertoluzzi, l'Unieuro riscatta il ko contro Cento: battuta Cividale, "Il processo di crescita richiederà del tempo"
Supercoppa, l’Unieuro sciupa un bottino di punti: Cividale ringrazia e va in finale
