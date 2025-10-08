Un' idea per la testa | i tagli capelli uomo di tendenza per l' Autunno-Inverno
Chiome destrutturate e brushing morbidi, stili che rubano alle epoche passate ispirazioni e suggestioni, grafismi, ma senza eccessi. Qualche ispirazione per lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: idea - testa
Un'idea per la testa: «older sister side part», l'evoluzione della riga che è (ancora) di lato
Chiellini a Tuttosport: «Con la Juve sono stato all’inferno e in paradiso. Nuovo ciclo vincente? Abbiamo un’idea in testa. Sul mercato dico che…»
Un'idea per la testa: le acconciature per il cappello (di paglia o rafia). Le ispirazioni da star e reali
Di solito, quando inizio qualche lavoro, ho in testa l'idea di come dovrebbe essere alla fine, ma poi quasi sempre è diverso. Questa volta è perfettamente identica a ciò che volevo fosse: una sciarpa con una base neutra e classica come il beige che si trasforma - facebook.com Vai su Facebook
I capelli più corti delle ultime sfilate - Sono mini bob, micro pixie cut, mullet appena accennati e appena accennati shag. Riporta amica.it
Un'idea per la testa: madri e figlie star dei front row, la complicità passa anche da hair look matchy matchy - Quest'anno, tra le prime file dei più celebri défilé si è registrata una nutrita presenza di mamme famose con figlie al seguito pronte a condividere tutto, hair look compresi ... Come scrive vanityfair.it