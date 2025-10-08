Unicredit 8,1 mln per l’espansione green ad Acerra di Le delizie del Sud
Ad Acerra prende forma il nuovo stabilimento di Le Delizie del Sud, grazie a un finanziamento Futuro Sostenibile Plus da 8,1 milioni erogato da Unicredit. L’investimento, che vale complessivamente 20 milioni di euro, si inserisce nella strategia di rilancio del Sud attraverso la Zes pensata per attrarre capitali e favorire la competitività delle imprese locali. Il progetto prevede la riqualificazione di un’ex area industriale del settore automotive e la realizzazione di un hub logistico di 28mila mq con 2mila mq di uffici, all’interno di una superficie di 50mila mq acquisita nel 2023. Il nuovo polo verrà costruito secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: unicredit - espansione
Unicredit: 8,1 milioni di investimento per l’espansione green di le delizie del sud
#AltreNews #Cronaca UNICREDIT: 8,1 MILIONI DI INVESTIMENTO PER L’ESPANSIONE GREEN DI LE DELIZIE DEL SUD – PARTNER STRATEGICO DI BARILLA E FERRERO – NELLA ZES DI ACERRA - X Vai su X
Banca Centrale di San Marino, BNL, BPM, Banca Sella, Crédit Agricole e UniCredit cercano personale in tutta Italia. ? Per tutti i dettagli cliccare sul link del primo commento. - facebook.com Vai su Facebook
Unicredit versa tasse alla Regione, incassi da 82,7 mln - Per il settimo anno consecutivo UniCredit ha versato nelle casse della Regione una parte delle imposte dovute all'erario: si tratta, per il 2024 di 82,7 milioni di euro, circa il 10 per cento in più ... Lo riporta milanofinanza.it