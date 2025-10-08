Unicredit | 8,1 milioni di investimento per l’espansione green di le delizie del sud

Ad Acerra nasce il nuovo hub logistico di Le Delizie del Sud: un investimento da 20 milioni per lo sviluppo sostenibile nella Zes Campania.. La leva della Zes (Zona Economica Speciale ) incontra la finanza sostenibile: ad Acerra (Na) prende forma il nuovo stabilimento di Le Delizie del Sud, grazie a un finanziamento Futuro Sostenibile Plus da 8,1 milioni erogato da UniCredit. L’investimento, che vale complessivamente 20 milioni di euro, si inserisce nella strategia di rilancio del Sud attraverso la Zes pensata per attrarre capitali e favorire la competitività delle imprese locali. Prevede la riqualificazione di un’ex area industriale del settore automotive e la realizzazione di un hub logistico di 28 mila mq con 2000 mq di uffici, all’interno di una superficie di 50 mila mq acquisita nel 2023. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: unicredit - milioni

Unicredit sale al 26% in Alpha Bank: atteso utile di €244 milioni nel 2026 e ritorno sull’investimento del 20%

Unicredit supporta gli investimenti di SI.VE. con un finanziamento di 30 milioni di euro

#AltreNews #Cronaca UNICREDIT: 8,1 MILIONI DI INVESTIMENTO PER L’ESPANSIONE GREEN DI LE DELIZIE DEL SUD – PARTNER STRATEGICO DI BARILLA E FERRERO – NELLA ZES DI ACERRA - X Vai su X

Il 13 in assemblea dei soci arriverà l'ennesima proposta di transizione da parte della società Trevor, di Giotti e Nobili: 230mila euro a fronte di un crack di 40 milioni - facebook.com Vai su Facebook

In UniCredit per ora il focus rimane su Onemarkets Fund - La piattaforma, creata a fine 2022, ha iniziato ad operare nel 2023 e consta oggi di 40 fondi di investimento e masse per 22 miliardi di euro ... Lo riporta ilsole24ore.com

UniCredit e Banca Ifigest finanziano Arpinge: quattro nuovi impianti di biometano in Sicilia e Basilicata - Fiorini (UniCredit): "Questa operazione a favore del gruppo Arpinge testimonia la nostra capacità di mettere a disposizione dei clienti soluzioni ... affaritaliani.it scrive