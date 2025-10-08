UNICEF Gaza | 2 anni di terribile guerra hanno devastato i bambini

L’UNICEF chiede un cessate il fuoco immediato e la protezione dei bambini nella Striscia di Gaza.. 8 ottobre 2025 — “ Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. Gli attacchi israeliani su Gaza City e su altre parti della Striscia di Gaza continuano. Il mondo non può e non deve permettere che questo continui. Negli ultimi due anni, secondo le notizie, un numero sconcertante di 64.000 bambini sono stati uccisi o mutilati in tutta la Striscia di Gaza, tra cui almeno 1.00 0 appena nati. Non sappiamo quanti altri siano morti a causa di malattie prevenibili o siano sepolti sotto le macerie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Unicef: “A Gaza è strage di bambini”

UNICEF/Gaza: 80 bambini morti per malnutrizione da aprile

UNICEF: Pausa umanitaria a Gaza è un’opportunità per salvare vite – Urgente la protezione dei bambini e l’accesso agli aiuti

UNICEF Italia. . Jana è morta di stenti, a #Gaza. Aveva 9 anni. Poco prima di lei, era morta anche la sorella di 2 anni, Jouri. Tess Ingram, portavoce di UNICEF MENA - ? ? ?, che aveva seguito la sua vicenda sin dal primo ricover - facebook.com Vai su Facebook

