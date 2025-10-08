Un’Ancona inedita oggi a Fossombrone In palio i sedicesimi di finale di Coppa

Mercoledì di Coppa: l’Ancona gioca oggi alle 15 al Comunale di Fossombrone per i trentaduesimi di finale, in palio il passaggio del turno. La formula è quella consueta: gara unica e, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, calci di rigore per l’assegnazione della vittoria e conseguente qualificazione al turno successivo. Una sfida che l’Ancona non può assolutamente permettersi di snobbare, perché se da un lato è vero che la Coppa non assegna nulla, dall’altro la vittoria della manifestazione potrebbe incidere in caso di possibile ripescaggio. Meglio assicurarsi tutte le strade per tornare tra i pro, insomma: la missione Fossombrone ha il suo peso, per quanto sia secondario a quello del campionato, e i dorici vogliono passare il turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

