Un’altra colf col vizio dei furti | Ha fatto sparire tutti i gioielli

Smalto rosso impeccabile e mani curatissime, modi gentili, premurosa al punto da mandare video di come aveva pulito la casa. "Mi mandava messaggi con i cuori, sempre garbata, precisa, affettuosa". Invece, racconta una impiegata pesarese che per motivi di riservatezza preferisce restare anonima, quella colf dall’apparenza perfetta le ha portato di tutto. "Mi ha rubato tutto, anche la bigiotteria. I ricordi di mia madre e di mia nonna. Ha dimostrato una cattiveria che non riesco ancora a spiegarmi". Il caso è ora nelle mani della Squadra Mobile della polizia di Pesaro, che indaga su quello che sembra l’ennesimo episodio di furti domestici compiuti da donne che si presentano come collaboratrici affidabili, curatissime e gentili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’altra colf col vizio dei furti: "Ha fatto sparire tutti i gioielli"

In questa notizia si parla di: altra - colf

