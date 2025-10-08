Un’altra America canzoni e contraddizioni

Fortunate Son è il brano antimilitarista che chiude la straordinaria antologia, Legacy: the Creedence Clearwater Revival years «re-immaginata» da John Fogerty, con l’aiuto dei figli Shane e Tyler, per i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Un'altra America, canzoni e contraddizioni

