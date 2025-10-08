Unabomber Francesca Girardi | Non archiviate voglio giustizia

"Non è possibile che un pazzo criminale di questo calibro possa andare impunito per sempre". Francesca Girardi, 31 anni, è una delle cinque vittime gravi di Unabomber, l'attentatore che tenne in scacco Veneto e Friuli tra il 1994 e il 2007. Aveva nove anni quando afferrò un evidenziatore che le scoppiò in mano. Perse la destra e subì seri danni a un occhio. Dopo due anni e mezzo di nuove indagini scientifiche, non è stata trovata la corrispondenza tra le tracce di Dna rilevato sui reperti con quello degli undici indagati. Francesca chiede che l'inchiesta bis non venga archiviata. "Il tempo non è proprio dalla nostra parte, perché appunto a maggio 2026, quindi tra pochi mesi, ci sarà l'archiviazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

