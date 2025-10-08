Unabomber Francesca Girardi | Non archiviate voglio giustizia
"Non è possibile che un pazzo criminale di questo calibro possa andare impunito per sempre". Francesca Girardi, 31 anni, è una delle cinque vittime gravi di Unabomber, l'attentatore che tenne in scacco Veneto e Friuli tra il 1994 e il 2007. Aveva nove anni quando afferrò un evidenziatore che le scoppiò in mano. Perse la destra e subì seri danni a un occhio. Dopo due anni e mezzo di nuove indagini scientifiche, non è stata trovata la corrispondenza tra le tracce di Dna rilevato sui reperti con quello degli undici indagati. Francesca chiede che l'inchiesta bis non venga archiviata. "Il tempo non è proprio dalla nostra parte, perché appunto a maggio 2026, quindi tra pochi mesi, ci sarà l'archiviazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: unabomber - francesca
Francesca Girardi, vittima di Unabomber: «Troviamo il colpevole prima che cada il silenzio della prescrizione»
Francesca Girardi, il 21 novembre 2022 la Procura di Trieste ha riaperto le indagini su Unabomber, autore di 34 attentati tra il 1994 e il 2007 tra Veneto e Friuli, anche su richiesta sua e di Greta Momesso, un’altra vittima. Che osa prova ora che ci si avvia verso - facebook.com Vai su Facebook
Unabomber, Francesca Girardi: «Persi mano e un occhio a 9 anni. Un criminale non può restare impunito» - X Vai su X
Unabomber, l'amarezza di Francesca Girardi: «Persi una mano e la funzionalità di un occhio a 9 anni. Un criminale di serie A come lui non può restare impunito, continuate a ... - Francesca Girardi a 9 anni raccolse un evidenziatore con esplosivo: «Bisogna fare come con il ca ... msn.com scrive
La nuova perizia sui reperti degli attentati dell’Unabomber italiano non ha rilevato corrispondenze con il DNA degli indagati - La perizia che nel 2024 la procura di Trieste aveva commissionato su alcuni reperti degli attentati attribuiti al cosiddetto “Unabomber italiano”, cioè l’attentatore che tra il 1994 e il 2006 posizion ... Come scrive ilpost.it