Unabomber ancora senza identità perizia esclude gli indagati | Vittime vogliono sapere chi le ha ridotte così

Nessuno dei profili genetici degli 11 indagati per il caso dell'Unabomber italiano, l'attentatore che tra il '94 e il 2006 ferì decine di persone con ordigni rudimentali, corrisponde a quelli rinvenuti sui reperti analizzati dai periti. A Fanpage.it parla l'avvocato Serena Gasperini, che assiste una delle vittime: "Vedremo se i Dna emersi possono consentire di avere un procedimento, un'altra possibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

